Magazine Quem é quem: Confira os participante do BBB20

De cantora paraibana até surfista profissional do Rio de Janeiro, tem de tudo na 20ª edição do Big Brother Brasil, que começa nesta terça-feira (21) na programação da Rede Globo. Separados por um muro em dois grupos, os integrantes foram divididos entre famosos e anônimos, com direito a influenciadores digitais, atletas, atores e um hipnólogo. Conheça os participantes d...