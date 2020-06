Magazine Quem é Chico Alves

Nascido em Fundão, região metropolitana de Vitória (ES), Chico Alves despontou nas rodas de samba do Rio de Janeiro no começo da década de 2000. Integrou o grupo de samba e choro Unha de Gato, com o qual gravou o disco Festa pro Povo (2008). Com o melodista e violonista Marco Pinheiro, lançou o álbum Amigos e Parceiros (2009). Também foi integrante do Sambalangandã, grup...