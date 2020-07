Magazine Queijos e vinhos

Uma opção rápida e aparentemente simples para uma comemoração ou ocasião especial é montar uma mesa com vinhos, queijos, pães e embutidos. No entanto, pela variedade de sabores dentro de cada um desses elementos, as combinações podem causar sensações estranhas ao paladar. “Existe uma variedade imensa de queijos, mas nem tudo vai combinar. Um que eu não recomendo para ...