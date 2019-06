Magazine “Queen Experience In Concert” chega ao Teatro Rio Vermelho neste domingo Musical presta tributo à icônica banda britânica liderada por Freddie Mercury

O espetáculo Queen Experience In Concert (foto) terá apresentação única neste domingo, às 21 horas, no Teatro Rio Vermelho. O musical conta com orquestra, maestro no palco, banda ao vivo, tudo com participação de por mais de 25 profissionais sobre o palco. O cantor André Abreu faz as vezes de Freddie Mercury no tributo. A experiência in concert alia o rock...