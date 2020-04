Magazine Que mistérios nos cercam? Série de ficção científica da Amazon quer fugir do gênero para falar sobre humanidade

Robôs gigantes se mesclam a paisagens bucólicas, enquanto a neve contraria as leis da física e sobe em direção ao céu. Esse é o cenário de Tales from the Loop, nova série da Amazon Prime Video que estreou na plataforma de streaming. Ficção científica com um grande coração, a trama mostra uma coleção de personagens em uma cidadezinha de Ohio, nos anos 1980. Nos...