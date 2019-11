Magazine Que honra! Matheus Ribeiro grava recado para Goiás com William Bonner; veja Goiano será apresentado na edição desta sexta-feira (8) do Jornal Nacional, junto com a paraibana Larissa Pereira

A pouco tempo de ser apresentado para todo o país, na edição desta sexta-feira (8) do Jornal Nacional (JN), o jornalista da Tv Anhanguera Matheus Ribeiro gravou um vídeo para Goiás e teve a participação ilustre do âncora William Bonner. Matheus será o apresentador do JN neste sábado (9), junto com a paraibana Larissa Pereira. Na mensagem, que foi postada no Instag...