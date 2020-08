Magazine Que fera é essa? Fera Radical estreia hoje no catálogo do Globoplay Exibida em 1988 na Globo, a novela é inspirada na peça A Visita da Velha Senhora, do suíço Friedrich Dürrenmatt

Exibida originalmente em 1988, na Globo, a novela Fera Radical estreia hoje no Globoplay. A inserção de novelas em seu catálogo, faz parte da iniciativa da plataforma de resgatar clássicos da teledramaturgia brasileira. No dia 3, estreou Torre de Babel (1999) e ainda neste mês, no dia 31, será a fez de A Indomada (1997). O Globoplay já disponibiliza em seu catál...