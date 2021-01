Magazine Quatro participantes saídos de Goiás integram o BBB 21 Entre anônimos e famosos, edição de 2021 tem recorde de escalados no Estado, entre três integrantes nascidos por aqui e outro radicado na capital

Acrescente da audiência do Big Brother Brasil tem criado diversas expectativas para a edição de 2021, que começa no dia 25 na Globo. Com o mesmo formato que ajudou a alavancar o ibope do programa ano passado, mais uma vez anônimos e “famosos” - separados entre pipoca e camarote - dividirão confinamento, com provas, jogos, festas e armadilhas propostas pelo direto...