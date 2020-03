Eventos produzidos em palcos como Teatro Goiânia, Centro Cultural Martim Cererê e Centro Cultural Oscar Niemeyer foram cancelados pelo governo do Estado. Em comunicado oficial, a Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás) afirma que a decisão foi tomada “em razão da pandemia do novo coronavírus e como medida de segurança e cuidado com a saúde do público, dos artistas, funcionários e de toda a equipe de trabalho envolvida nas apresentações”.

O show da banda Raimundos, prevista para ocorrer na noite desta sexta-feira (13), e o projeto de continuidade Cidade Rock, que aconteceria amanhã (14), não serão mais realizados. Os eventos serão reagendados e as novas datas informadas assim que definidas.