Magazine Quatro artistas expõem trabalhos na mostra “Cola” em Goiânia

Os artistas Marcelo Marostica, Fabrício Tavares (Truculento), Sertão Kosmico e Rustoff estão com a mostra Cola aberta no Lowbrow Lab Art & Boteco. A coletiva 24 peças no total, que variam entre as técnicas de colagem sobre papel, acrílica sobre tela, lambe-lambe sobre parede e em madeira e estêncil. A visitação, fora os horários de shows, é gratuita. Marcelo Marostica co...