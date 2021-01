Magazine Quase sempre com heróis

Ele já foi um professor obsessivo de música, rival do Homem-Aranha e aliado do Batman. A versatilidade sempre foi uma marca na carreira do veterano norte-americano J. K. Simmons. Vencedor do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por Whiplash: Em Busca da Perfeição (2015), o artista completa neste sábado 66 anos. Simmons começou a atuar no final da década de 1970 e ga...