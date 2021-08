Magazine Quasar Cia de Dança apresenta espetáculo sobre amor em retorno aos palcos Em primeiro espetáculo em Goiânia desde o início da pandemia, Quasar apresenta remontagem de "Sobre Isto, Meu Corpo Não Cansa", com transmissão ao vivo no YouTube

Um dos grandes sucessos do repertório da Quasar Cia. de Dança está de volta aos palcos goianos e marca o início das comemorações dos 33 anos de um dos grupos mais prestigiados no universo da dança contemporânea. Sobre Isto, Meu Corpo Não Cansa, criado em 2014, será apresentado nesta terça-feira, às 20 horas, no Teatro Sesi, com transmissão ao vivo no canal do ...