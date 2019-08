Magazine Quasar apresenta 'Estou sem Silêncio' no Teatro Goiânia No espetáculo, coreógrafo Henrique Rodovalho cria parábolas sobre empoderamento e opressão femininos

No palco, quatro bailarinas se ajeitam em passos bem marcados embalados por canções de jovens vozes da MPB. Todas mulheres. O mais recente espetáculo da Quasar Cia de Dança intitulado Estou sem Silêncio será apresentado no dia 24 de agosto, às 20 horas, no Teatro Goiânia. Os ingressos já estão à venda. Em Goiânia, Estou sem Silêncio só foi visto uma única ...