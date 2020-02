Magazine Quarteto de cordas faz concerto no Sesc Centro nesta quinta-feira (27) Projeto Quinta Clássica destaca repertório de grupo da Sinfônica Jovem de Goiás, que vai do erudito ao popular

O quarteto de cordas da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás participa nesta quinta-feira, às 20 horas, do projeto Quinta Clássica no Teatro Sesc Centro. Com repertório que transita do clássico ao popular, a apresentação tem entrada gratuita, sujeita a lotação do espaço. O grupo é formado pelos músicos Gustavo Augusto (foto), Daniel Lima, Gustavo Henrique e Gle...