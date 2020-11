Magazine Quarta temporada de Escola de Gênios estreia no Gloob e traz novos personagens e desafios A trama se desenvolve à medida que os personagens vão ficando mais complexos. Na nova temporada, os alunos vão precisar lidar com os desafios e dilemas diários, além das questões naturais sobre crescer

A turma mais genial do pedaço está de volta para a quarta temporada no canal por assinatura Gloob! Após o grande jogo de Filisbol, a Escola de Gênios segue a todo vapor. Em meio a explosões e novos desafios ainda mais intrigantes, surgem romances, um misterioso segredo e até uma inteligência artificial. Uma nova aluna chega à escola para agitar as coisas e vai se ...