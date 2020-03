Clássicos infantis como O Gato de Botas, Pinóquio, Ali Babá e os Quarenta Ladrões e João e Maria são alguns dos títulos encontrados no site e no aplicativo da Auti Book. A plataforma criada pela Sextante, Record e Intrínseca liberou o acesso de dez audiolivros para ajudar as famílias que estão em isolamento para evitar a disseminação do coronavírus. Para baixar os títulos gratuitos, basta escolher o livro e, na hora da finalização, adicionar o cupom “vamosajudar”.