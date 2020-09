Magazine Quanto vale a live? Plataforma de transmissões ao vivo que remunera artistas será lançada nesta sexta-feira por Orlando Morais, que recebe Seu Jorge e Margareth Menezes em show

Em meio ao cenário caótico da pandemia, vieram as lives. A busca por inovações em formato, estrutura e plataformas tornaram as transmissões ao vivo um modelo de negócio e as empresas e investidores garantem: elas vieram para ficar. Para o cantor e compositor Orlando Morais, o momento atual “vai definir os hábitos de consumo não só durante esse período, mas, a p...