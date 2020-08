Magazine Qualquer semelhança... Novo livro de Pedro Doria mostra como o integralismo, avô do bolsonarismo, marcou a direita brasileira

Filho de um farmacêutico de São Bento do Sapucaí (SP), com corpo franzino, cabeça grande, cabelo domado com óleo e sotaque puxando fortemente o “R” do interior paulista, Plínio Salgado era uma figura improvável para liderar a maior organização de direita da história brasileira. Sua trajetória e a do movimento que criou, o integralismo, são o mote do recém-lanç...