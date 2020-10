Magazine Quais os sinais de quando a chuva se aproxima? A ciência comprova que pássaros voam baixo quando vai chover porque a pressão atmosférica diminui e deixa o ar menos denso, o que é ruim para o voo. “O sabiá macho canta antes da chuva porque ele quer acasalar

O sabiá cantando, as formigas mais agitadas e o aparecimento de cigarras no quintal sempre foram para a aposentada Rute Maria Leles de Menezes, de 65 anos, sinais claros de que o período chuvoso se aproximava. Filha de lavradores e nascida em Nova América, ela cresceu ouvindo que ao observar o comportamento dos animais é possível ter uma ideia do tempo que a natureza ...