Magazine Quadrinistas fazem lançamento duplo com bate-papo em loja no Bueno O evento, com entrada franca, está marcado para a Mandrake Comic Shop

Os quadrinistas Edgar Franco, o Ciberpajé, e Gazy Andraus lançam neste sábado, às 19 horas, dois álbuns em quadrinhos - um de cada - com direito a bate-papo com o público. O evento, com entrada franca, está marcado para a Mandrake Comic Shop. Edgar vai lançar Enteogênicos (foto), que tem como tema central a evolução espiritual. No âmbito pessoal mostra partes do processo ...