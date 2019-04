Magazine Quadrinista Marcello Quintanilha lança o livro Luzes de Niterói A obra foi publicada no final de 2018 e divulgada primeiramente em Portugal e França, com uma curta sessão de autógrafos pelo Brasil

Mora em Barcelona há muitos anos, tem vários prêmios na carreira e é um supercraque. O talento sobra, mas não é com a bola nos pés, mas sim na ponta dos dedos, ao escrever uma história, desenhá-la e editá-la. O perfil é do carioca Marcello Quintanilha, de 47 anos, um dos quadrinistas brasileiros mais importantes no exterior. O artista acaba de lançar mais um li...