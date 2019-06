Magazine Quadrilha Chapéu do Vovô se despede da festa de São João

A quadrilha Chapéu do Vovô, um dos mais tradicionais grupos de Goiânia, com 35 anos de história e sete vezes campeão goiano, bicampeão do Campeonato Internacional de Danças Populares e vice-campeão nacional em 2016, está na temporada de despedida. Uma das últimas apresentações na capital será domingo no Grande Arraial de Goiânia. “Estamos parando por uma questão admini...