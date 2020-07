Magazine Publicações on-line, saraus em formato de lives e vocalização são alternativas de poetas goianos Medida encontrada visa dar continuidade de ações culturais

O silêncio da noite, o amor e as redescobertas do coração servem de pressuposto para os poemas de Dança Comigo Enquanto Eles Dormem (Coletivo Fiasco), livro do escritor goiano Rosa Neves. Ao longo dos últimos meses, diversos projetos desenvolvidos pelo poeta sofreram adaptações por conta da quarentena. Agora, o autor tem feito lives diárias em seu perfil no Ins...