Publicação sobre morte de Chadwick Boseman é a mais curtida da história do Twitter

A publicação que anunciou a morte do ator Chadwick Boseman, protagonista do filme “Pantera Negra”, é a mais curtida da história do Twitter. Pouco depois da meia-noite deste domingo (30), a postagem tinha mais de 2 milhões de retuítes e 6,1 milhões de likes, além de 920 mil comentários —e os números não param de crescer. “Tuíte mais curtido de todos os tempos...