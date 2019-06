Magazine PUBG vai ganhar "narrativa original" por desenvolvedor de Call of Duty Glen A. Achofield garantiu que não se trata de uma sequência, mas não deu detalhes sobre o novo projeto

Player Unknown Battlegrounds, conhecido pelos mais íntimos como PUBG, vai ganhar uma nova iteração. Não se trata de uma sequência, mas de “uma nova narrativa” no universo de jogo já existente. A informação foi confirmada no Twitter por Glen A. Achofield, que já trabalhou com as franquias Call of Duty e Dead Space. Ele comunicou nesta quarta-feira (26) que agora ...