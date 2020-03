Como manter a saúde mental durante o isolamento social? É a pergunta que todo mundo vem se fazendo nos últimos dias por conta do afastamento pessoal. Muitos profissionais da saúde recomendam atividade física e hobbies para a liberação de endorfina e serotonina. “Vejo que as pessoas querem muito uma receita de bolo para manter corpo e mente em dia. Infelizmente, não tem. Especificamente, isso deve ser olhado para cada indivíduo, tem gente que gosta de ficar tranquilo em casa, outros são mais agitados e vão fazer algo mais intenso”, ressalta a psicóloga Laura Drummond.

Uma coisa importante nesse período, segundo a especialista, é a forma de encarar o problema. Laura reforça que o momento não pode ser tratado como férias forçadas. “É o grande erro pensar assim. Agora é hora de lições e aprendizado”, reforça a psicóloga, que vem fazendo atendimentos pela internet. Além disso, mesmo em casa, a especialista sugere estabelecer horários para trabalho, lazer e autocuidado. Conectar-se com as pessoas, utilizando a facilidade da tecnologia para conversar com amigos e familiares pelas redes sociais. é um jeito de aproveitar bem esse tempo de reclusão.

É o que também recomenda o psicólogo e analista do comportamento humano Fernando Gobbato. Segundo ele, tudo precisa continuar funcionando simbolicamente, como café da manhã, almoço, lanche e janta. O tempo ocioso também é uma excelente oportunidade para os pais manterem uma relação de afeto com os filhos, priorizando o diálogo e o entretenimento dentro de casa por meio de jogos e filmes. “Manter a organização no repertório diário, respeitando as regras alimentares, ambiente limpo e alguma atividade física sem aglomeração também ajuda na saúde mental”, recomenta Fernando.