Mesmo quando não está em sessão, Ana Carolina Moura mostra-se disponível para conversar pelo Whatsapp e compartilha dicas e textos para quem segue o Instagram do espaço. “É importante mostrar que estamos de portas ‘on-line’ abertas, para todos perceberem que esse é um momento desafiador. Nós, profissionais, vamos estar disponíveis para acompanhar todo esse processo e todos os movimentos que forem surgindo no contexto atual.”

Em seu Instagram pessoal, Anna Gabryella Lopes, psicóloga clínica e especialista em psicanálise e avaliação psicológica, deixou o número do seu celular disponível. “Fiz questão de deixar meu número na rede social e anunciar que estou fazendo atendimentos de maneira on-line para que as pessoas saibam que elas podem encontrar ajuda caso estejam experienciando emoções muito intensas”, explica. “Acredito que os profissionais da saúde devem divulgar o trabalho que realizam para tranquilizar e amparar essas pessoas que precisam tanto nesse momento.”

Em um momento que define como crítico para a saúde mental da população, Anna Gabryella considera o atendimento à distância como fundamental. “Nesse período de isolamento, muitos começam a experienciar uma ansiedade exacerbada, desenvolvem quadros depressivos e fóbicos. É importante oferecer um atendimento psicológico para essas pessoas e, mais do que isso, um apoio emocional que podem estar se sentindo vulneráveis diante da possibilidade de adoecer.”

Desde que divulgou a forma de atendimento pela internet, a psicóloga observou um aumento da procura pelo amparo psicológico. “E aí eu deixo à escolha do paciente: se prefere realizar por vídeo ou somente ligação. A maioria tem preferido por vídeo”, revela. Além dos atendimentos, Anna Gabryella faz algo on-line que acredita ser muito útil: o compartilhamento de dicas para que se consiga lidar melhor com o período de isolamento. “Os profissionais podem dar dicas válidas, como de atividades físicas que possam ser feitas em casa, de leitura, meditação. Várias possibilidades que atendem às necessidades de diferentes pessoas. Alguns pacientes têm agradecido muito, porque são formas de preencher esse tempo com qualidade.”