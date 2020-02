Magazine Provando a força do movimento brega-funk, faixa Tudo Ok já é um dos hits do carnaval 2020 Carnaval 2020 já tem um hit para chamar de seu e ele é a prova da força do movimento brega-funk que toma conta do País

Cabelo ok. Sobrancelha ok. Maquiagem ok. A unha tá ok. Se você completou mentalmente o checklist com a frase “brota no bailão pra desespero do seu ex”, pode se considerar oficialmente preparado para o carnaval 2020. Nem samba nem axé, muito menos funk. O hit oficial da folia de momo deste ano é prova da força do movimento brega-funk que toma conta do País. A fa...