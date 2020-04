Uma rotina completamente alterada por causa da quarentena imposta pelo novo coronavírus. Casais que passavam boa parte do tempo distantes, por causa do trabalho, agora se veem obrigados a ficarem juntos 24 horas por dia. Aliar trabalho, casamento e cuidado com filhos – em meio ao clima de tensão e incerteza provocado pela pandemia – tem virado uma verdadeira prova de fogo para muitos casais. O que em princípio pode parecer uma segunda lua de mel, tem potencial para desandar em irritação e conflitos.

“Com certeza, em alguns dias o ambiente fica mais explosivo. Acabamos absorvendo o estresse do trabalho que se mistura ao ambiente doméstico. Esse tem sido o maior desafio”, explica o publicitário Leonardo Abreu Ferreira, 36 anos, casado há seis anos com a advogada Maria Eugênia Neves Santana, de 34. Ambos têm trabalhado em casa e desde que a quarentena começou convivido 24 horas por dia. Na rotina normal, eles basicamente se viam à noite e nos fins de semana.

Maria Eugênia conta que os 15 primeiros dias de hiperconvivência foram ótimos, uma espécie de segunda lua de mel, com divisões bem definidas de tarefas. Ele cozinha, ela lava a louça. “Vivemos coisas juntos que há tempos não tínhamos a oportunidade. Essa é a melhor parte da quarentena, passar mais tempo juntos. Mas, com o tempo, há um certo cansaço da própria situação de não poder sair de casa”, reclama. Uma das soluções encontradas foi fazer uma caminhada vespertina na quadra onde moram para aliviar o estresse.

O respeito mútuo e o companheirismo têm sido fundamentais para que a rotina do casal continue harmônica. Uma coisa que pesa a favor é que eles já tinham experimentado a rotina de trabalhar em casa esporadicamente. O clima, porém, entre amigos do casal tem esquentado. “Tenho muitas amigas que reclamam principalmente da divisão de tarefas domésticas e da falta de assunto. Em alguns casos, tudo vira motivo para briga”, explica Maria Eugênia. Entre amigos de Leonardo, a queixa é do excesso de cobrança das mulheres. “Há muita energia acumulada”, teoriza.

Espaços respeitados

A hiperconvivência provoca realmente alguns conflitos e a regra número um é respeitar o espaço do outro. “A questão é que não são 24 horas de romance e trocas de carícias. O maior problema nesse período de isolamento está no fato de os casais serem obrigados a se olharem, precisarem estar em contato, reconhecer as falhas, limitações e, muitas vezes, as diferentes dinâmicas do sistema familiar. Isso potencializa algo que ficou mal resolvido, além de evidenciar as falhas na comunicação”, explica a psicóloga e sexóloga Michelle Branquinho.

Para Michelle, que é especialista em casais e famílias, momentos de crise como o que vivemos agora mostram as verdadeiras personalidades das pessoas. ”Não há como esconder quem você é e o que sente. Quando confrontados, somos expostos às nossas mágoas, angústias e traumas.” Sob o mesmo teto e sem poder sair, casais que já vivem um cotidiano conflituoso tendem a brigar ainda mais nesse período. A boa notícia é que o contrário também é verdadeiro e casais parceiros tendem a reforçar laços.

Dez meses após se casarem, a advogada Bruna Alves Terra, de 40 anos, e o professor Wanderson Leonardo Cardoso da Silva, 37, estão 24 horas por dia juntos em casa. Eles não estão sozinhos. Precisam se desdobrar para cuidar da pequena Maria Augusta, de 9 meses. “Casamos recentemente e não tínhamos ainda ficado assim, os dias inteiros juntos. Tem sido um momento de muito aprendizado”, explica Bruna. O pai que, na rotina normal, tinha pouco tempo para acompanhar o desenvolvimento do bebê, agora é todo cuidadoso com Maria Augusta.

“Tenho aproveitado esse tempo ao máximo com minha filha. Na divisão de tarefas, eu fiquei com o bebê e a Bruna com a casa”, diz Wanderson, em tom de brincadeira. Para Bruna, a dedicação total do marido com a filha fez aumentar ainda mais a admiração por ele. “Ele é um paizão. Tivemos de dispensar a diarista e a passadeira; então, todas as tarefas domésticas e com a criança são nossas. O momento tem sido bom para descobrir que somos bem parceiros”, explica. Por lá, o clima tem sido de total cooperação.