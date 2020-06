Magazine Prováveis embaixadores da Festa do Peão de Barretos, Zé Neto & Cristiano fazem live neste sábado (6) A expectativa é que os cantores sejam anunciados durante a apresentação como os novos embaixadores da maior festa de rodeio do Brasil, que foi confirmada para começar no dia 28 de outubro

O título ainda não foi oficializado, mas é uma questão de tempo. A dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano faz live neste sábado, a partir das 18 horas, dentro da arena do Parque do Peão de Barretos (SP), com transmissão no canal dos artistas do YouTube. A expectativa é que os cantores sejam anunciados durante a apresentação como os novos embaixadores da maior f...