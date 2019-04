Magazine Protestos marcam história da Avenida Goiás “É impossível esquecer a memória das pessoas descendo a Avenida Goiás gritando Diretas Já", lembra Nelson Santos

“É impossível esquecer a memória das pessoas descendo a Avenida Goiás gritando Diretas Já.” A lembrança é do produtor cultural Nelson Santos, 63 anos, que participou de importantes manifestações políticas e sociais protagonizadas na via. Morador do Centro, todos os dias ele passa pela rua e, segundo ele, é quase impossível não recordar as memórias guardadas no coração. ...