Magazine Protege o coração?

A máxima de que vinho faz bem para o coração serve de consolo para muitos dos amantes da bebida por aí. Mas será que é verdade? A cardiologista Lorena Rebouças Fernandes de Lima diz que até pode ser – desde que o consumo seja de forma moderada, com dose padrão de até 15 gramas de álcool por dia. “Segundo estudos realizados, foram observados benefícios com o consumo de, no m...