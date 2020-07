Magazine Proteínas vegetais, uma alternativa

As proteínas são nutrientes importantes para um bom funcionamento do nosso corpo e, dentre as funções mais conhecidas, estão a construção muscular e a constituição de cabelos, ossos e dentes. Quando se trata do consumo de fontes de proteínas vegetais, existe uma desconfiança por parte das pessoas e algumas perguntas surgem: “Será que é possível ser saudável come...