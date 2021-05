Magazine Protagonista de 'Quem Matou Sara?' diz o que esperar da segunda temporada da série A primeira temporada, que estreou no final de março, ficou entre as séries mais vistas da plataforma de streaming no Brasil

Tramas sobre quem matou determinado personagem são um artifício comum na teledramaturgia para fisgar o telespectador. O subgênero ganhou uma nova representante de peso com Quem Matou Sara?, que estreou com estrondo na Netflix. A primeira temporada, que estreou no final de março, ficou entre as séries mais vistas da plataforma de streaming no Brasil, além ...