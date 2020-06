Magazine Prosinha para os pequenos

Desde 2017 que o público infantil ganha atenção especial no festival, contando até com um quadro especial na programação, batizado de Prosinha. A atração destacada pelo produtor Fernando Santos é o Palhaço Biribinha, que fecha a programação do Prosa Sonora no dia 15 de agosto, às 16 horas. Já são mais de seis décadas em que o baiano Teófanes Silveira assume o person...