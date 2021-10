Magazine Promessa de emoção na reta final

Surpresa, emoção e superação marcam o desfecho da quarta temporada de Sob Pressão, previsto para ir ao ar nesta quinta-feira. No episódio final, Diana (Ana Flavia Cavalcanti) deixa o Rio de Janeiro com destino a Minas Gerais com o pequeno Francisco. A partida dos dois e, consequentemente, a distância que os separam da criança deixa Evandro (Julio Andrade) e Carolina (Mar...