Projota revelou em entrevista ao programa Bate-Papo BBB, logo após ser eliminado com 91,89% dos votos, que temeu por sua carreira ao aceitar o convite para participar do programa da Globo.

O rapper chorou ao falar sobre os 20 anos de estrada na música. "Eu tinha muito medo de perder", disse. Pouco antes de entrar na casa do BBB 21, ele chegou a perguntar para a mulher, Tamy Contro, se deveria desistir. Ela, no entanto, disse para ele seguir em frente.

"Quero fogo no ninho, não vejo a hora desse homem chegar em casa", brincou Tamy ao conversar ao vivo com o marido e com a entrevistadora Ana Clara.

O rapper levou alguns sustos após a eliminação: um deles foi perceber que a pandemia continua e todo mundo usa máscara de proteção. "Esperava sair e não ver ninguém de máscara", disse.

Outro susto foi notar que não tinha uma visão geral do jogo. Ele acredita, por exemplo, que fez alianças erradas e foi prejudicado ao integrar um grupo "maluco", com muita gente que queria destaque.

Visto como um dos favoritos no início do jogo, agora Projota quer analisar os erros cometidos e afirma que perdeu a chance de ganhar R$ 1,5 milhão por culpa dele mesmo. "Tenho que assumir o meu BO".

Durante a entrevista, ele contou que faz paródias desde criança e isso serviu para diminuir a tensão dentro da casa.

Segundo ele, o clima de rivalidade com Lucas Penteado é normal em disputas de rimas. Projota não lembra de ter sido rude com o ex-participante, mas admite ter exagerado nas brincadeiras.

Sobre a amizade com Arthur, que ganhou destaque nos últimos dias, disse que o crossfiteiro sempre se mostrou humilde e isso os aproximou. "A gente se acolheu", explicou.

Conselheiro do casal formado por Arthur e Carla, ele percebeu que atriz realmente gosta do amigo, mas ficou surpreso pelo fato dela ter ajoelhado diante dele após voltar do Paredão falso.

Para Projota, o trio formado por Gil, Juliette e Sarah é favorito a vencer o BBB 21. Ele citou também Camila, de quem disse gostar muito. E, apesar da amizade, acredita que Arthur será o próximo eliminado.

Um momento divertido: o rapper riu muito com os memes sobre seu paladar infantil. "Eu faria memes comigo mesmo por causa disso", brincou.

O artista não gosta de alimentos como queijo, lasanha e estrogonofe. Seu prato preferido é arroz, feijão e carne. Por causa disso, no final da entrevista ele ganhou de presente um kit infantil de culinária.

"Vou usar muito", divertiu-se.