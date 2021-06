Magazine Projetos não faltam Babu Santana estreia nesta quinta-feira em Salve-se Quem Puder e diz que estava ansioso para atuar

Ao deixar o Big Brother Brasil, em abril de 2020 na quarta colocação, Babu Santana, 41, teve a impressão de que fosse “bombar” de trabalhar. Mas, ao sair do reality de confinamento da Globo, se deparou com o Brasil e o mundo em quarentena por causa pandemia do novo coronavírus.“Não tinha teatro, show. Não tinha nem novela, meu Deus do céu”, relembra Alexandr...