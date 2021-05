Magazine Projetos de reforma e revitalização destacam a importância de prédios e monumentos de Goiânia “Os monumentos e edifícios que compõem o conjunto tombado pelo Iphan possuem estados de conservação distintos", destaca Allyson Cabral

Nostálgico, o badalo que marca o tempo da Torre do Relógio da Avenida Goiás, no Centro de Goiânia, voltou a tocar desde a última semana, quando foram concluídas as obras de revitalização de um dos bens patrimoniais mais elementares da capital. A reforma do ponto cultural, realizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), marca uma sér...