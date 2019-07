Magazine Projeto verão: dieta rica em proteínas e musculação são dicas para quem quer ganhar massa magra Prazo para atingir o objetivo, os disciplinados até têm, mas ganhar massa magra – uma necessidade de quem quer melhorar a silhueta – exige bem mais do que disposição

O termômetro está na quantidade de pessoas que voltam a ocupar as academias. O início do segundo semestre coincide com a retomada do famoso “projeto verão” de muita gente. Na lista de desejos da maioria, estar com um corpo mais magro e definido antes da chegada da estação mais quente do ano, que começa em 22 de dezembro. Prazo para atingir o objetivo, os disciplin...