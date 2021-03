Magazine Projeto Supernova lança novo disco por meio de live nesta quarta-feira (31) A banda apresenta 'Tudo Isso É sobre Você' em live do Teatro Sesc Goiás, novo disco mescla pop rock com indie em pegada eletrônica

Os bastidores de shows em cidades como Pirenópolis e Goiânia, as viagens de carro pelo interior brasileiro e as andanças por teatros e centros culturais. Todo o itinerário de mais de 500 shows da banda Projeto Supernova dos últimos anos pode ser visto no videoclipe da canção Tudo no seu Lugar, disponível nas redes sociais do grupo. A música é uma espécie de p...