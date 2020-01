Magazine Projeto Seresta de Ouro recebe João Garoto e Xexéu

Com um repertório de bolero e samba-canção, os músicos João Garoto e Xexéu (foto) se apresentarão no Quintal do Jajá nesta sexta-feira, fechando a programação do mês de janeiro. O show, que será realizado dentro do projeto Seresta de Ouro, contará também com o percussionista Marco Lima e começará às 20 horas. Os músicos atenderão a pedidos do público e interpretarão músic...