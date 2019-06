Magazine Projeto recebe inscrições para minicursos de produção audiovisual em Goiânia As inscrições são gratuitas e vão até a próxima sexta-feira (7)

O projeto F+E - Formação de Empreendedores Audiovisuais abriu inscrições para os dois minicursos que serão ministrados nos dias 29 e 30 de junho: Planos de Negócio para Produtoras Audiovisuais, com Lessandra Maione, e Coprodução e Financiamento internacional, com Karen Castanho. Cada curso possui 30 vagas e carga horária de 16 horas. As inscrições são gratuitas e devem s...