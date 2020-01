Magazine Projeto promove imersão a grandes canções da MPB embaladas por cantoras contemporâneas Disponível nesta terça-feira (28) nas plataformas digitais, Acorda Amor é uma antologia com músicas que marcaram época no Brasil

“Acorda, amor. Eu tive um pesadelo agora, sonhei que tinha gente lá fora, batendo no portão, que aflição.” Em Acorda Amor, canção do disco Sinal Fechado (1974), Chico Buarque alerta sobre o perigo de se fazer música em pleno auge da censura comandada pela ditadura militar. A música, símbolo de resistência, é o título do disco lançado pelo selo Sesc com releituras de c...