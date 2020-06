Magazine Projeto oferece 90 bolsas para cursos online de audiovisual no Centro-Oeste Em todo o país, serão distribuídas 360 bolsas para moradores de 24 Estados

Estão abertas as inscrições para as bolsas integrais de cursos de audiovisual da Academia Internacional de Cinema (AIC). Em todo o país, serão distribuídas 360 bolsas para moradores de 24 Estados. Na região Centro-Oeste, serão 90 contemplados. As bolsas oferecidas são para os cursos de roteiro, direção cinematográfica, produção, produção executiva, trilha sonora...