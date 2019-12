Magazine Projeto Nova tem movimentado as intervenções artísticas de Goiânia Idealizado pelo duo de produtores Victor Neves e Claudina Mattar, a intenção é ocupar a cidade com trabalhos de arte em conjunto com design, arquitetura, sustentabilidade, lazer e noite

Ação arrojada e apoiada em conceitos contemporâneos de arte, o Projeto Nova tem movimentado as intervenções artísticas de Goiânia. Idealizado pelo duo de produtores Victor Neves e Claudina Mattar, a intenção é ocupar a cidade com trabalhos de arte em conjunto com design, arquitetura, sustentabilidade, lazer e noite. Na primeira parte do projeto, os realizadores passar...