Magazine Projeto leva teatro, cinema e oficinas à cidade goiana

O projeto Cultura e Sustentabilidade aporta nesta semana em Crixás, a cerca de 330 km de Goiânia, com diversas atrações culturais gratuitas, entre peças de teatro, sessões de cinema e oficinas de reciclagem, no espaço da Feira Coberta da cidade. Carro chefe da iniciativa, o teatro ocupa a maior parte das atividades e conta com dois grupos para divertir o público. As apres...