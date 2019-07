Magazine Projeto Goiânia Canto de Ouro abre espaço para elenco feminino

A cantoras Gabriela Ventura, Thayná Janaína, Janaína Soldera e Bia Tavares são as atrações desta semana do projeto Goiânia Canto de Ouro. As apresentações serão realizadas de quinta-feira a sábado, sempre a partir das 21 horas, no palco do Centro de Cultura Goiânia Ouro, no Centro da capital. Este é sétimo elenco que subirá ao palco do projeto na edição deste ano, o primei...