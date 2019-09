Magazine Projeto Galeria Aberta está com inscrições abertas para artistas em ruas de Anápolis

A Prefeitura de Anápolis promove concurso para artistas interessados em deixar sua arte registrada em uma das principais avenidas da cidade. Trata-se do projeto Galeria Aberta – Anápolis Coração do Brasil que está com inscrições abertas para artistas de todo o País. O projeto selecionará 22 propostas em artes visuais para compor laterais dos viadutos Deocleciano Moreira...