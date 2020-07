Magazine Projeto Executiva Drive-In estreia com o show Baile Pop da Banda Clube Retrô O show será às 20 hora, no estacionamento do Passeio das Águas Shopping, e no repertório estão clássicos dos anos 1950 a 2000, além de hits consagrados de artistas como Cyndi Lauper, Abba e Gloria Gaynor

Tem coisa mais retrô do que drive-in? É com esse espírito que a Banda Clube Retrô volta aos palcos nesta sexta-feira (31), na estreia do projeto Executiva Drive-In, da Rádio Executiva FM, no estacionamento do Passeio das Águas Shopping. O show, batizado de Baile Pop, será às 20 horas e no repertório estão clássicos dos anos 1950 a 2000, além de hits consagrado...